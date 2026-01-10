El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

Hoy, 10 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto, con intervalos de nubosidad que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de lluvia se eleva al 75%. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las horas de la tarde y noche, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas expuestas. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a mantener la nubosidad y la inestabilidad en la atmósfera.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 20% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que, aunque no es un evento seguro, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada en la región.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia. La salida del sol se producirá a las 09:00 y se ocultará a las 18:20, lo que significa que las horas de luz serán limitadas, acentuando la sensación de frío y la necesidad de abrigarse adecuadamente.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.