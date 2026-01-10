El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

Hoy, 10 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y sureste, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h en las horas pico, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 76% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Esto podría hacer que las condiciones se sientan más incómodas para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 0.4 mm en la noche. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la lluvia podría ser intermitente y más intensa en ciertos momentos, especialmente en la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 40% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes de Cangas que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.