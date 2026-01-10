El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 91%, lo que puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen salir, ya que la combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar incómoda si no se está preparado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde y noche. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia es mínima, pero a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación se eleva al 95%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.5 mm, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea estar fuera durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se aconseja tener en cuenta la dirección y fuerza del viento al salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 11 grados . La combinación de un cielo nublado, la posibilidad de lluvias y el viento fresco sugiere que será un día en el que se debe priorizar la comodidad y la preparación ante las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.