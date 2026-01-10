El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

Hoy, 10 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia las primeras horas de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y alcanzando hasta un 90% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que el día avance, la humedad podría contribuir a la formación de brumas, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra mayormente seco, aunque hay probabilidades de lluvias escasas en la tarde y noche. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente en las horas de la tarde, con un 55% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, y un 95% entre las 19:00 y la medianoche. Las cantidades de lluvia previstas son ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de mayor viento. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y noche. Se aconseja a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar un paraguas si planean estar al aire libre, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.