El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles del 82% al inicio del día y se mantendrá en torno al 70-76% durante la tarde.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría llegar a 0.8 mm en el periodo de la mañana, aumentando a 1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 60% en las primeras horas y subiendo hasta un 85% en la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Bueu necesiten paraguas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 31 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento también podría influir en la percepción de la temperatura, haciendo que se sienta más fresco de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo condiciones más inestables. Es importante estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que la combinación de viento fuerte y lluvias podría generar situaciones complicadas en la costa.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de la tarde. Por lo tanto, se aconseja precaución al conducir y realizar actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.