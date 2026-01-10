El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que variarán a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso y, en algunos momentos, cubierto. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 50% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la tarde y alcanzando un máximo de 12 grados en las horas previas a la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 71% y el 95% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. En las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de viento y humedad podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las lluvias se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se anticipa que las precipitaciones sean escasas al inicio, pero se incrementarán a lo largo de la tarde y la noche, con valores que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las últimas horas del día.

Es recomendable que los habitantes de Barro se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones climáticas podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.