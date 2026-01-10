El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Baiona se presenta con un panorama mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que afectará la visibilidad y la sensación térmica a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de nubes altas y momentos de cubierto total. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, con un 75% de posibilidades entre las 19:00 y 01:00. Aunque las precipitaciones serán escasas, se prevén algunas lluvias ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en total. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea moderada debido a la nubosidad y la posible presencia de lloviznas. Las condiciones de luz natural serán limitadas, con el sol saliendo a las 09:02 y poniéndose a las 18:23, lo que acorta el tiempo de luz diurna y puede influir en las actividades al aire libre.

Para aquellos que planean actividades en la costa, es importante tener en cuenta que las condiciones del mar pueden verse afectadas por el viento, por lo que se recomienda precaución. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o prepararse adecuadamente si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.