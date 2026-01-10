El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una serie de variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, con momentos de cielo nuboso y muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados, y se espera que la sensación térmica no varíe significativamente. La bruma podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con algunos momentos de lluvia ligera, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumenta a un 30% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es posible que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.2 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de As Neves se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente si planean salir durante el día.

La probabilidad de tormentas es nula en las primeras horas, pero se incrementa ligeramente en la tarde, aunque sigue siendo baja. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente nublado y húmedo, no se anticipan condiciones severas.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un día frío y húmedo, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.