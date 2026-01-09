El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un tiempo mayormente inestable, con un cielo cubierto que traerá consigo tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes se acumulen, dando paso a un ambiente muy nuboso que podría generar precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 75%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren alrededor de 5 mm de lluvia, especialmente durante las horas centrales del día. Aunque la lluvia será escasa en comparación con la intensidad de las tormentas, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, con máximas que rondarán los 14 grados durante la jornada. Las mínimas, por su parte, se situarán en torno a los 13 grados, lo que indica que el abrigo será necesario para quienes se desplacen al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a 83% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 32 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar el malestar.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de que las condiciones mejoren hacia la tarde, aunque las probabilidades de tormenta seguirán presentes. El orto se producirá a las 09:04 y el ocaso a las 18:19, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, pero hoy la luz solar será escasa debido a la densa capa de nubes.

En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben estar preparados para un día de clima variable, con tormentas y lluvias, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.