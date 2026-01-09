El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 79% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Vilagarcía que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que puedan proporcionar calor adicional.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren alrededor de 3 mm de lluvia en la primera parte del día, con una disminución a 0.4 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán más intensas en las primeras horas. A medida que avance el día, la posibilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 29 km/h en la mañana, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 9 km/h por la tarde. Es importante tener en cuenta que las rachas de viento pueden ser más intensas durante las tormentas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas expuestas.

El orto se producirá a las 09:04 y el ocaso a las 18:19, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque hoy la luz solar será escasa debido a la nubosidad. En resumen, se espera un día invernal en Vilagarcía de Arousa, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de su día de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.