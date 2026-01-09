El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Vilaboa se prepara para un tiempo mayormente inestable, con condiciones que podrían afectar las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas que se extenderán a lo largo del día. La situación meteorológica indica un 100% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias intensas, especialmente en las primeras horas de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, con un promedio de 13 grados durante el día. Esta temperatura, aunque moderada, puede sentirse más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 93% en la mañana y descenderá ligeramente a un 81% hacia la tarde. Esta combinación de humedad y temperatura puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 26 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 42 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Estas condiciones pueden provocar que la sensación de frío se intensifique, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan fenómenos eléctricos. Esto implica que, además de las lluvias, se podrían experimentar tormentas acompañadas de rayos, lo que podría representar un riesgo para quienes se encuentren al aire libre. Por lo tanto, se recomienda evitar actividades en espacios abiertos y buscar refugio en lugares seguros durante las tormentas.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado y tormentoso, con lluvias significativas y un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas. La jornada se caracterizará por un cielo cubierto y un ambiente que invita a permanecer en casa, disfrutando de la calidez y la seguridad del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.