El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto en varios periodos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, donde se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 9 y 10 grados . Este rango de temperatura sugiere que los habitantes de Vila de Cruces deben abrigarse adecuadamente si planean salir, ya que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 15-21 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es baja, por lo que no se anticipan inundaciones ni condiciones climáticas severas. A pesar de esto, es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante los periodos 19 y 20, donde se prevén las lluvias más significativas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima en un 65%, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar por completo. Los ciudadanos deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas a lo largo del día.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas que se anticipan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.