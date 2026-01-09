El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, la ciudad de Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con tormenta, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente inestable. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con otros días.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, con un promedio de 14 grados durante la mayor parte del día. Este nivel de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 88% y el 91%, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La humedad, junto con el cielo cubierto, contribuirá a un ambiente gris y húmedo, típico de los días invernales en la región.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de hasta 26 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos puntuales. A medida que avance el día, el viento podría cambiar de dirección hacia el oeste, manteniendo una velocidad moderada que podría hacer que la sensación de frío se acentúe. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar los 56 km/h, lo que es considerable y podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría estabilizarse un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la ciudad.

En resumen, el día en Vigo se presenta como uno de esos típicos días invernales en los que la lluvia y el viento son protagonistas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas que podrían sorprender a los desprevenidos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.