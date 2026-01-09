El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse a partir del periodo 19. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas a lo largo del día.

Las precipitaciones se estiman en 2 mm para el periodo 19 y 3 mm para el periodo 20, lo que sugiere que las lluvias serán más intensas en las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia podría disminuir, con 2 mm esperados para el periodo 21 y, afortunadamente, se prevé que no haya precipitaciones en los periodos 22 y 23.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, con un promedio de 13 grados durante los periodos 20, 21 y 22, descendiendo ligeramente a 12 grados en el periodo 23. Esto, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará el 96% en el periodo 21 y el 85% en el periodo 22, creará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para los habitantes y visitantes de Tui.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 24 km/h en el periodo 20, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h. Esta intensidad del viento podría contribuir a la sensación de frío y a la inestabilidad en las condiciones meteorológicas. En los periodos posteriores, la velocidad del viento disminuirá, pero aún se mantendrá notable, con ráfagas de hasta 36 km/h en el periodo 21 y 20 km/h en el periodo 22.

Es importante que los residentes y visitantes de Tui tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con un cielo cubierto que podría dar paso a claros temporales hacia el final del día, aunque la probabilidad de tormenta seguirá presente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.