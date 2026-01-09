El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes densas dominen el cielo, lo que generará un ambiente gris y húmedo. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias significativas, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a la cantidad de lluvia, se prevé que se acumulen alrededor de 4 litros por metro cuadrado, lo que podría causar charcos y una sensación de incomodidad al salir. A medida que avanza la jornada, las lluvias podrían variar en intensidad, con intervalos de lluvia más ligera y momentos de mayor intensidad. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Tomiño lleven paraguas y se preparen para condiciones húmedas.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad elevada que se espera. La humedad relativa alcanzará niveles altos, con un 95% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a un 84% hacia el final del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 48 km/h. A medida que el día avanza, el viento podría cambiar de dirección hacia el noroeste, con velocidades que rondarán los 20 km/h. Estas ráfagas pueden hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es recomendable tener en cuenta el viento al salir.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones y se preparen para un día de mal tiempo, manteniéndose informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.