El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con condiciones que sugieren la posibilidad de tormentas y precipitaciones significativas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormenta que alcanzará el 70%. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados centígrados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas de la tarde y noche. Esta temperatura, combinada con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 91% en las primeras horas y que disminuirá a un 79% hacia el final del día, generará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que hoy se registren entre 12 y 3 mm de lluvia, con un pico notable en las primeras horas del día. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero la posibilidad de tormentas puede intensificar la cantidad de agua caída en cortos periodos de tiempo. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 34 km/h, aumentando a 73 km/h en rachas. Esta intensidad del viento puede causar molestias y, en algunos casos, podría generar situaciones peligrosas, especialmente en áreas expuestas. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 38 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente aún más inestable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, las condiciones seguirán siendo propensas a tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de resguardarse en interiores durante los momentos más intensos de la tormenta.

En resumen, el día de hoy en Soutomaior se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, temperaturas frescas, alta humedad y un viento fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté preparada para posibles cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.