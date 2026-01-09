El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

Hoy, 8 de enero de 2026, Silleda se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén especialmente intensas durante la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas a lo largo del día. En total, se espera una acumulación de 5 mm de lluvia en el periodo más crítico, que se concentrará entre las 19:00 y las 20:00 horas.

La temperatura se mantendrá constante en 10 grados durante todo el día, lo que, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío notable. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alcanzando un 83% hacia el final de la jornada.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople del oeste con una velocidad de hasta 35 km/h, aumentando en rachas que podrían alcanzar los 54 km/h. Este viento fuerte, junto con las tormentas, podría generar condiciones peligrosas, especialmente en áreas expuestas y en la carretera, donde la visibilidad podría verse afectada por la lluvia intensa.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque las nubes persistirán en gran medida. La temperatura se mantendrá estable, pero la sensación térmica podría ser más fría debido al viento. La puesta de sol está programada para las 18:16, momento en el que se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar, aunque las lluvias podrían continuar intermitentemente.

Es recomendable que los residentes de Silleda tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes. Se aconseja evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que hoy será un día para permanecer en casa y mantenerse seguros.

