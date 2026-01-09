El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo variable que podría afectar las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían hacer acto de presencia, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo más crítico, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo muestre intervalos nubosos, aunque las lluvias serán ligeras y esporádicas. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, con máximas que rondarán los 14 grados , lo que puede resultar un poco incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones invernales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 92% por la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica de hoy. Se registrarán vientos del suroeste con velocidades que alcanzarán los 38 km/h, lo que podría generar rachas aún más intensas. A medida que el día progrese, la dirección del viento cambiará a oeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 21 km/h. Este viento puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque las condiciones de nubosidad y posibles lluvias podrían reducirla en momentos puntuales. La salida del sol está programada para las 09:03, mientras que el ocaso se producirá a las 18:20, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es fundamental estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el tiempo en Sanxenxo hoy será mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y vientos moderados, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores o para disfrutar de la gastronomía local en uno de los acogedores restaurantes de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.