El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 75%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas.

La precipitación acumulada se estima en 3 mm, con un inicio de lluvias que se espera para el periodo 21, lo que indica que la tarde será especialmente húmeda. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance el día. Para el periodo 22, se prevé que la lluvia cese temporalmente, aunque el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 13 grados centígrados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el final de la jornada. Esta ligera disminución en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 97% en su punto máximo, creará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La dirección del viento también contribuirá a la sensación térmica, haciendo que el frío se sienta más intenso. En los periodos 22 y 23, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 17 km/h, lo que podría ofrecer un respiro temporal en medio de las condiciones adversas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:19, es probable que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Los residentes de Salvaterra de Miño deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias. La jornada se presenta como un día típico de invierno, donde la naturaleza se muestra en su faceta más intensa, recordándonos la fuerza de los elementos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.