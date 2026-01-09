El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan así durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La temperatura más baja se prevé para la mañana, mientras que durante la tarde se podría alcanzar el máximo de 13 grados. Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 84% y el 95%, generará una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 48 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 27 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas y posibles lluvias, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad al conducir.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas frescas, junto con la alta humedad y el viento, crearán un ambiente que invitará a permanecer en interiores. Es un día ideal para disfrutar de actividades en casa, como leer un buen libro o ver una película, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.