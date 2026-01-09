El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente inestable, con condiciones que podrían generar algunas complicaciones para las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén para las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo más crítico, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un promedio de 14 grados durante la mañana y bajando a 13 grados en las horas de la tarde. Esta ligera disminución en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia de viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas frescas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h. Este viento puede intensificar la sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Aunque se espera que la intensidad de las tormentas disminuya, el cielo permanecerá nuboso y muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad y afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%, lo que indica que es prudente estar alerta ante posibles cambios repentinos en el tiempo.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren alrededor de 4 mm de lluvia en las primeras horas del día, con una disminución a 2 mm en las horas posteriores. Sin embargo, a partir del periodo 21, la lluvia cesará, y no se esperan precipitaciones significativas en las horas siguientes. Esto podría ofrecer un respiro a los residentes que deseen salir, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, Ribadumia enfrentará un día de clima inestable, con tormentas y lluvias en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.