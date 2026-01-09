El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Redondela se prepara para un tiempo mayormente inestable, con condiciones que podrían generar tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 70%. Esto sugiere que los habitantes deben estar atentos a posibles cambios bruscos en el tiempo.

La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la alta humedad relativa que se espera, que rondará el 91% durante la mañana. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias comenzarán a hacerse presentes, especialmente en las horas centrales del día. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 12 litros por metro cuadrado, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intensos. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero no se descartan episodios de mayor intensidad, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 34 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 73 km/h. Esta situación puede generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse, sobre todo en zonas donde el viento pueda ser más fuerte.

A medida que avance el día, el cielo seguirá muy nuboso, con una ligera tendencia a despejarse hacia la tarde, aunque las probabilidades de tormenta se mantendrán. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, así que es importante conducir con precaución si se viaja por carretera.

En resumen, el día en Redondela se presenta como un día de clima variable, con altas probabilidades de tormenta y lluvia, temperaturas frescas y un viento notable. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.