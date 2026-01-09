El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde primeras horas de la mañana, se espera que las nubes dominen el horizonte, con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias a lo largo del día. Las tormentas, que podrían ser intensas, se prevén especialmente durante las primeras horas, lo que podría generar un ambiente algo caótico en las calles de la ciudad.

La temperatura en Pontevedra oscilará entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un día fresco. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que alcanzará hasta un 97% en su punto máximo, hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad será un factor constante, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que se mantenga en torno al 83-89%. Esto, junto con las condiciones de cielo cubierto, podría hacer que el día se sienta más gris y pesado, lo que podría afectar el estado de ánimo de los habitantes de la ciudad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 32 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h. Este viento, aunque no es extremadamente fuerte, puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías y húmedas, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a oeste, con velocidades que irán disminuyendo gradualmente.

Es importante que los ciudadanos de Pontevedra se preparen para un día complicado, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Las condiciones de tormenta pueden afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que será un día mejor para quedarse en casa, disfrutando de actividades interiores, que para salir a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.