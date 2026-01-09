El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el cielo estará muy nuboso durante la mayor parte de la jornada, especialmente en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de solo 1 mm de lluvia.

La temperatura en Pontecesures se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 13 grados . Las temperaturas más altas se registrarán durante las horas centrales del día, mientras que por la mañana y al caer la tarde, se notará un descenso en los termómetros. Esta variación térmica puede influir en la sensación térmica, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en torno al 79% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h. Este viento puede ser notable, especialmente en zonas abiertas, y podría contribuir a una sensación térmica aún más baja. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio en comparación con las ráfagas más intensas de la mañana.

La probabilidad de tormentas es del 60%, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de algún chaparrón aislado. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente si tienen planes al aire libre.

El orto se producirá a las 09:04 y el ocaso a las 18:18, lo que significa que disfrutaremos de aproximadamente 9 horas de luz solar. Sin embargo, la nubosidad podría limitar la visibilidad del sol durante gran parte del día. En resumen, se recomienda estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.