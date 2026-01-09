El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Ponteareas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas que podrían afectar la región. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 75%, lo que sugiere que los habitantes deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, con un 99% previsto para la tarde, lo que podría generar una atmósfera densa y poco confortable.

Las precipitaciones son un factor clave en la predicción de hoy. Se anticipa que la lluvia será escasa en algunos momentos, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en la mañana y hasta 3 mm en la tarde. Esto indica que, aunque no se prevén lluvias torrenciales, sí habrá episodios de lluvia que podrían interrumpir las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que refuerza la necesidad de llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el paisaje. La puesta de sol está programada para las 18:19, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se intensificará.

En resumen, Ponteareas enfrentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y lluvias, y temperaturas frescas. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.