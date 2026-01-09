El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con condiciones que invitan a estar preparados para la lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 75%. Esto significa que es muy probable que los habitantes experimenten chubascos intensos, especialmente durante las horas centrales del día.

Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar desde la mañana, con un acumulado estimado de 7 mm para el periodo correspondiente. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia podría disminuir, pero se espera que continúe lloviendo, aunque con menos fuerza, en las horas de la tarde y la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que se formen nieblas en las zonas más bajas.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 11 grados durante la mayor parte de la jornada, con una ligera disminución a 10 grados hacia la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos de tormenta. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 28 km/h. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente en áreas expuestas.

Los habitantes de Ponte Caldelas deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de salir, hacerlo con precaución y con el equipo adecuado para enfrentar las inclemencias del tiempo.

