El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. A lo largo de la jornada, se espera que la nubosidad sea intensa, con un estado del cielo que variará entre cubierto con tormenta y nuboso, lo que podría generar un ambiente sombrío y poco propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es característico de la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en las primeras horas del día, con un 97% de humedad esperada. Esto podría hacer que el frío se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que hoy se registren lluvias significativas, con un total acumulado de 3 mm pronosticados para el periodo. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias a lo largo del día. Las tormentas también son una posibilidad real, con una probabilidad del 75% de que se presenten durante la jornada, lo que podría generar momentos de intensa actividad eléctrica y rachas de viento.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h provenientes del suroeste. Esta velocidad del viento puede generar una sensación de frío adicional y, en combinación con la lluvia, podría dificultar la movilidad en ciertas áreas. A medida que avance el día, se espera que la dirección del viento cambie, manteniéndose en general del oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 32 km/h.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable estar preparados para condiciones adversas. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las actividades al aire libre sean incómodas y potencialmente peligrosas. Se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y considerar alternativas en caso de que las condiciones se deterioren.

En resumen, el día en Poio se presenta con un tiempo invernal marcado por la lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. La población debe estar atenta a las condiciones cambiantes y tomar precauciones adecuadas para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.