El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Durante las primeras horas de la jornada, se espera que la nubosidad sea intensa, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. Las probabilidades de lluvia son elevadas, alcanzando un 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intensos.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que hoy se registren entre 5 y 2 mm de lluvia, con un pico de 5 mm en las horas centrales del día. Esto podría generar acumulaciones de agua en las calles y en áreas de difícil drenaje, por lo que se recomienda precaución al transitar por la localidad. La lluvia será más escasa hacia el final del día, pero no se descartan sorpresas en forma de chubascos aislados.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las horas de mayor actividad tormentosa, creará una sensación de frío notable. La humedad comenzará a disminuir hacia la tarde, pero aún se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en momentos de tormenta. Este viento podría contribuir a la sensación de inclemencia, especialmente durante las tormentas, por lo que se aconseja a los residentes que tomen precauciones adicionales.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las tormentas comiencen a disminuir hacia la tarde. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta el ocaso, que se producirá a las 18:19. Los habitantes de Pazos de Borbén deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día complicado en términos de condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.