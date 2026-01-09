El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente cubierto con tormenta, especialmente durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con un cielo muy nuboso y la probabilidad de tormentas que podría afectar la región.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se anticipa que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Para el periodo de la mañana, se prevé una precipitación de 2 mm, aumentando a 4 mm en la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Oia deben estar preparados para un día húmedo. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias en algún momento del día.

La temperatura se mantendrá constante en 12 grados , lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la mañana y el 100% en la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esta combinación de temperatura y humedad puede resultar en un ambiente incómodo para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 57 km/h. Esta intensidad del viento puede generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el paisaje. El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje dramático bajo un cielo tormentoso.

Los residentes y visitantes de Oia deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas, especialmente si planean salir. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o buscar refugio en lugares cubiertos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.