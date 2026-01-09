El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá constante en 12 grados , lo que indica un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo ligeramente a un 97% hacia el final del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a la población vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren lluvias ligeras, con un total acumulado de 1 a 2 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que significa que es muy probable que se produzcan chubascos. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera que las lluvias cesen, dando paso a un cielo más despejado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 48 km/h. Esta intensidad del viento puede generar una sensación térmica más fría y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 19 km/h hacia la tarde.

Los momentos más críticos del día se concentrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando se espera que las tormentas sean más intensas. Por lo tanto, se aconseja a los ciudadanos que eviten salir durante esos periodos si no es necesario. A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas se mantengan estables, aunque la sensación de frío persistirá debido a la humedad residual.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda precaución y estar atentos a las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.