El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Según los datos meteorológicos, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter ligero. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo presente intervalos nubosos con lluvias intermitentes, especialmente en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en su punto máximo, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Para aquellos que planeen salir, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 48 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, pasando a soplar desde el oeste y disminuyendo su intensidad, lo que podría ofrecer un respiro en las condiciones ventosas hacia la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en algunas áreas debido a la lluvia y la alta humedad, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras y estén atentos a las condiciones cambiantes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con una temperatura que descenderá a unos 12 grados . La probabilidad de tormentas se sitúa en un 75%, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas en algunas áreas. La puesta de sol se prevé para las 18:20, momento en el cual las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables.

En resumen, el día en O Porriño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben planificarse con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.