El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera que la nubosidad sea densa, lo que podría generar un ambiente sombrío y húmedo. Las condiciones de cielo cubierto se mantendrán a lo largo del día, con una probabilidad de tormenta del 75%, lo que sugiere que es prudente estar preparado para posibles chubascos.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , lo que indica un día fresco, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará valores del 93% en las horas más cálidas, descendiendo ligeramente a un 85% hacia el final del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se registren lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas del día y disminuyendo a 0.6 mm en las horas posteriores. A partir del periodo 22, se espera que las condiciones de lluvia cesen, lo que permitirá que el cielo permanezca cubierto pero sin precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 30 km/h en su máxima racha, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 16 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:21, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque hoy la luz solar será escasa debido a la densa cobertura de nubes. En resumen, se recomienda a los habitantes de Nigrán que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.