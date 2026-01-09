El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y húmedo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un tiempo fresco. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 95% en las primeras horas y descenderá ligeramente a 85% hacia el final del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes de Mos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de hasta 21 km/h, aumentando en rachas que podrían alcanzar los 43 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h. Este viento puede contribuir a la sensación de frío y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más adversas.

En cuanto a la actividad tormentosa, se estima que hay un 75% de probabilidad de tormentas, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas en algunas áreas. Es recomendable que los residentes estén atentos a las alertas meteorológicas y tomen precauciones si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor actividad eléctrica.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:20, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones al desplazarse.

En resumen, el día en Mos se presenta como un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.