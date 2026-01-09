El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente durante las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias, aunque se espera que sean de intensidad variable.

La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se prevé en un 97% al inicio del día. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alcanzando un 90% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones climáticas de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede generar un ambiente incómodo, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca mayormente cubierto, con algunas horas donde la nubosidad podría disminuir ligeramente, pero sin llegar a despejarse por completo. Las condiciones de poco nuboso se esperan hacia el final de la jornada, aunque la posibilidad de lluvias escasas podría persistir.

En resumen, los habitantes de Moraña deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.