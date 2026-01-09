El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con tormentas que podrían intensificarse a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando las tormentas podrían ser más intensas. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 90% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Mondariz vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 48 km/h. A medida que avance el día, el viento podría cambiar a dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que la combinación de tormentas y vientos fuertes puede generar condiciones peligrosas, especialmente en áreas propensas a inundaciones. Se aconseja a los residentes evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor actividad tormentosa y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre cualquier cambio en la situación meteorológica.

En resumen, Mondariz experimentará un día marcado por el mal tiempo, con cielos cubiertos, tormentas, y temperaturas frescas. La combinación de lluvia, viento y alta humedad requerirá precaución y preparación por parte de todos los habitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.