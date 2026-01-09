El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Moaña se prepara para un tiempo mayormente inestable, con la presencia de nubes y la posibilidad de tormentas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con un 100% de probabilidad de precipitaciones, especialmente en las horas centrales del día. Se espera que la lluvia sea escasa, pero no se descartan chubascos ocasionales que podrían generar cierta incomodidad a los transeúntes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día. Esta temperatura, aunque moderada, puede sentirse más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 91% en las primeras horas y descenderá ligeramente a un 80% hacia el final de la jornada. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Moaña vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de hasta 42 km/h, lo que podría generar rachas aún más intensas. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, manteniendo velocidades que oscilarán entre los 17 y 40 km/h. Esta situación puede provocar un aumento en la sensación de frío, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá muy nuboso, con una ligera mejora hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, lo que indica que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y temperaturas frescas. La combinación de viento fuerte y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a la población que esté preparada para cambios repentinos en el tiempo y que tome las medidas necesarias para mantenerse abrigados y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.