El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse en la tarde. La descripción del estado del cielo indica que la atmósfera estará cargada, lo que podría generar un ambiente inestable.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que hoy se registren lluvias significativas, especialmente en las primeras horas del día. Se prevé una acumulación de hasta 4 mm de lluvia, lo que representa un 100% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que los habitantes de Meis deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente peligrosas, especialmente si se encuentran al aire libre.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, con un promedio de 13 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, alcanzando los 12 grados en las horas finales del día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que oscilará entre el 82% y el 94%, generará una sensación térmica más fría de lo habitual, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 94% en las primeras horas de la mañana y descendiendo gradualmente a un 82% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 27 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Estas condiciones de viento pueden contribuir a la sensación de frío y a la inestabilidad del tiempo.

Los habitantes de Meis deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se recomienda tomar precauciones, especialmente si se planea salir, y estar preparados para posibles interrupciones debido a las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.