El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Según los datos meteorológicos, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente muy nuboso, especialmente durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en ciertos periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En particular, se anticipa que las lluvias se concentren en las horas de la tarde, cuando las condiciones atmosféricas sean más propensas a generar tormentas. Sin embargo, la cantidad de agua que se espera no será significativa, con un total de 1 mm de precipitación pronosticado para las primeras horas del día.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 13 y 14 grados . Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las posibles lluvias. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 80% hacia el final de la jornada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Meaño se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento podría añadir un toque de frescura al ambiente. Es un día que invita a estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando la actividad tormentosa podría ser más pronunciada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.