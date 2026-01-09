El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Marín se prepara para un tiempo variable que podría traer consigo algunas sorpresas meteorológicas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo más crítico, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica evolucione. Durante la tarde, el cielo se mantendrá muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 75%. Esto significa que, aunque las lluvias no sean intensas, la posibilidad de tormentas eléctricas es considerable, lo que podría generar momentos de inquietud para quienes se encuentren al aire libre. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad relativa que se sitúa en torno al 90%. Esta combinación de factores puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 32 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h. Este viento, además de contribuir a la sensación de frío, puede generar oleaje en la costa, lo que podría afectar a las actividades marítimas y a los paseos por la playa. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados , y la humedad comenzará a bajar, lo que podría ofrecer un respiro a los que han sentido el peso de la humedad durante el día. La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día que, aunque complicado en términos meteorológicos, también puede ofrecer momentos de belleza natural, especialmente si se logra ver alguna apertura en las nubes al final del día.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy será mayormente nublado con posibilidades de tormentas y lluvias, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.