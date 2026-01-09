El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El 8 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con condiciones que apuntan a un día cubierto y potencialmente tormentoso. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intensas. La previsión indica que la precipitación será significativa, con un total estimado de 3 mm de lluvia durante el periodo más crítico.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán adversas. La temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 9 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día. Esta caída en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá en niveles elevados (97% y 90% en las horas siguientes), contribuirá a una sensación de frío y malestar.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 57 km/h. Esta combinación de viento fuerte y condiciones húmedas puede generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 25-32 km/h, lo que podría complicar aún más la situación.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la nubosidad y la posibilidad de lluvias. Los residentes deben tener precaución al desplazarse, especialmente en carreteras que puedan estar resbaladizas por la lluvia.

A pesar de las condiciones adversas, es importante recordar que este tipo de clima es común en la región durante el invierno. Los habitantes de Lalín deben estar preparados para adaptarse a las inclemencias del tiempo, asegurándose de llevar ropa adecuada y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La tarde se presentará especialmente oscura, con el ocaso previsto para las 18:16, lo que podría acentuar la sensación de inclemencia. En resumen, el 8 de enero será un día marcado por la inestabilidad, donde la precaución y la preparación serán clave para afrontar las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.