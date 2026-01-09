El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

Hoy, 8 de enero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 75%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles fenómenos eléctricos y lluvias intensas.

A lo largo del día, se espera que la temperatura oscile entre los 12 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán hacia la tarde, cuando el termómetro podría descender hasta los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 92% en las horas más cálidas. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que hoy se registren entre 1 y 3 litros por metro cuadrado, con la mayor intensidad de lluvia esperada durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, las lluvias irán disminuyendo, pero la posibilidad de chubascos aislados se mantendrá. Es recomendable que los residentes y visitantes lleven consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 36 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 38 km/h. Este viento puede generar un ambiente fresco y contribuir a la sensación de frío, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con velocidades que irán disminuyendo gradualmente.

La salida del sol se producirá a las 09:04, mientras que el ocaso está previsto para las 18:19, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. Sin embargo, la mayor parte de la jornada estará marcada por un cielo gris y la posibilidad de tormentas, lo que podría limitar las actividades al aire libre.

En resumen, A Illa de Arousa enfrentará un día complicado en términos meteorológicos, con tormentas, lluvias y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.