El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta y lluvia escasa, especialmente en el periodo de las 19:00 horas. La situación meteorológica se tornará más intensa a medida que avance el día, con un incremento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas más severas.

Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar, con un total estimado de 1 mm en el periodo de las 19:00 horas, aumentando a 2 mm en el periodo siguiente. Para el periodo de las 21:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando hasta 4 mm de lluvia. Sin embargo, hacia el final del día, las condiciones mejorarán, y no se esperan precipitaciones significativas en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas de mayor nubosidad, generará una sensación de frío y malestar, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones climáticas de hoy. Se registrarán vientos del suroeste con velocidades que alcanzarán los 23 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 57 km/h en las horas de mayor actividad. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, pasando a ser del noroeste y luego del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Este viento, junto con la alta humedad, podría generar una sensación térmica aún más baja.

Es importante que los residentes de A Guarda se preparen para un día complicado en términos meteorológicos. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia. Además, se aconseja tener precaución al conducir, ya que las condiciones de la carretera pueden verse afectadas por la lluvia y el viento. La combinación de tormentas y vientos fuertes podría causar interrupciones en el suministro eléctrico y otros inconvenientes, por lo que es prudente estar alerta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.