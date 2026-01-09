El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avancen las horas, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto que podría generar momentos de inestabilidad.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango térmico, aunque moderado, puede resultar algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente debido a la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta un 96% en las horas más críticas. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que hoy se registren lluvias ligeras, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas del día, disminuyendo a 0.6 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Gondomar se enfrenten a condiciones de lluvia, aunque estas serán escasas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 30 km/h, aumentando a 34 km/h en momentos de rachas más intensas. Esta brisa puede resultar refrescante, pero también puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas frescas.

A medida que avance el día, las condiciones de viento se estabilizarán, con velocidades que oscilarán entre 16 y 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal a la sensación de frío. Sin embargo, es importante estar atentos a las posibles tormentas que podrían desarrollarse, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%, lo que indica que podrían producirse episodios de inestabilidad a lo largo del día.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.