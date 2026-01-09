El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica será más baja, rondando entre los 2 y 5 grados debido a la humedad y el viento.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se registren lluvias escasas a lo largo del día. En total, se estima que caerán alrededor de 0.4 mm de lluvia en las primeras horas, aumentando a 2 mm durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos hasta la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel relevante en la sensación térmica. Se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 40 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento, combinada con la baja temperatura, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero la cobertura seguirá siendo mayormente densa. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas centrales del día, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, Forcarei experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los residentes que se preparen para las condiciones invernales, manteniendo abrigados y atentos a las posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.