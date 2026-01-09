El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando ligeramente a 9 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica será aún más baja, debido a la humedad y el viento, que podría hacer que se sienta como si estuviera entre 4 y 7 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y disminuyendo a un 20% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de A Estrada se enfrenten a un ambiente húmedo y posiblemente lluvioso durante el día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más ventosas. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 22 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas, donde el viento puede ser más fuerte.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 07:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se esperan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, A Estrada experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse abrigados y secos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.