El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100%. Se espera que las precipitaciones sean más intensas durante el periodo de las 19:00 horas, con un total acumulado de 5 mm de lluvia, lo que podría generar condiciones de humedad y charcos en las calles.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 11 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas de la mañana y se mantendrá en torno al 93% durante la mayor parte del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del oeste con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan durante el día, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia. Esto podría implicar la formación de tormentas aisladas que, aunque no se espera que sean severas, podrían traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

Los ciudadanos de A Estrada deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de que las lluvias afecten actividades al aire libre. Se aconseja tomar precauciones al conducir y estar atentos a posibles avisos de la autoridad meteorológica local. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:18, momento en el que las condiciones de luz serán escasas y el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera gris y húmeda que caracterizará el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.