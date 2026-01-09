El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto y algunas variaciones en la nubosidad. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 05:00, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm, y continuarán con ligeras lluvias hasta las 09:00, donde se prevé una acumulación de hasta 0.4 mm.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades que rondarán entre los 4 y 10 km/h.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance su punto máximo alrededor de las 12:00, con un valor de 10 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 7 grados hacia el final del día. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 30% de probabilidad de lluvias entre las 19:00 y las 01:00.

La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día gris y húmedo. Los habitantes de Cuntis deben prepararse para un día en el que las lluvias ligeras y el viento serán protagonistas, así como para un ambiente fresco y húmedo que caracterizará la jornada. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.