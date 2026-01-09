El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. Se espera que la cantidad de precipitación sea de aproximadamente 3 mm, lo que sugiere que las lluvias serán moderadas, aunque en algunos momentos podrían intensificarse.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 97% en las primeras horas, creará una sensación de frío notable. La humedad disminuirá ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 90%, lo que contribuirá a una atmósfera húmeda y algo incómoda.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la lluvia.

A medida que avance el día, el cielo seguirá cubierto, con una descripción que varía desde "cubierto con lluvia" hasta "muy nuboso". Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la región. Esto podría ocurrir principalmente en la tarde, cuando las condiciones atmosféricas sean más propicias para la formación de tormentas. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y a las alertas locales.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias constantes, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y que eviten actividades al aire libre si es posible, dado el pronóstico de tormentas y la alta probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.