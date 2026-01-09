El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 85%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.3 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en la mañana.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento se irá calmando, con velocidades que disminuirán a 2 km/h hacia la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que, aunque la lluvia es probable, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia.

En resumen, Catoira experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.