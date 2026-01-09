El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia durante la primera parte del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso, pero la probabilidad de precipitaciones se mantiene alta.

La temperatura en Catoira se mantendrá en torno a los 12 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles del 91% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a 81% hacia la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la alta humedad puede hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del oeste con una velocidad de 25 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, soplando del sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. Este cambio en la dirección del viento podría influir en la percepción del frío, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitaciones es notablemente alta, alcanzando el 100% en el periodo más crítico, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Además, existe un 60% de probabilidad de tormentas, lo que sugiere que podrían presentarse condiciones más severas en algunos momentos del día. Es recomendable que los habitantes de Catoira se preparen para posibles chubascos y tormentas, especialmente en la mañana.

Los datos indican que la lluvia acumulada podría ser de hasta 3 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede ser suficiente para causar charcos y resbalones en las calles. Por lo tanto, se aconseja a los peatones y conductores que tomen precauciones al desplazarse.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día de inclemencias, especialmente en las horas de mayor actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.